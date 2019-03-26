banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98259
ALTIN
234.845
DOLAR
5.5136
STERLİN
7.3138
EURO
6.2357
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Markette hırsızlık
MARKETTE HIRSIZLIK
İşyerinin parasını cebe attı
İŞYERİNİN PARASINI CEBE ATTI
Hırsızlık zanlısı 3 eve daha girmiş
HIRSIZLIK ZANLISI 3 EVE DAHA...
banner307

Hindistan'ın en büyük banka dolandırıcılığıyla suçlanan Modi'nin sanat koleksiyonu açık artırmada

Hindistan'ın en büyük banka dolandırıcılığıyla suçlanan Modi'nin sanat koleksiyonu açık artırmada

26 Mart 2019 Salı 10:22
Hindistan'ın en büyük banka dolandırıcılığıyla suçlanan Modi'nin sanat koleksiyonu açık artırmada

Hindistan’da ülkenin en büyük banka dolandırıcılığını yapmakla itham edilen iş adamı Nirav Modi’nin el konulan sanat koleksiyonu açık artırmada rekor fiyata satışa hazırlanıyor..Aralarında tablolar ve heykellerin de bulunduğu 68 farklı sanat eserinin 300 ila 500 milyon Hint Rupisi (4.4 ila 7.3 milyon ABD Doları) gibi bir rekor bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Koleksiyonun satışı için özel bir müzayede evi belirlenirken ilk defa devlet tarafından el konulan sanat eserleri açık artırmaya çıkacak. Bugüne kadar genelde mülk, altın ve lüks eşyalar satışa çıkarılıyordu.

Hindistan'ın en zengin isimlerinden 48 yaşındaki Nirav Modi, ülkenin ikinci büyük bankası Pencap Ulusal Bankası’nı (PNB) 2 milyar ABD Doları dolandırmakla suçlanıyor. Modi ise suçlamaları reddederek söz konusu iddiaların siyasi olduğunu savunuyor.

İş adamı geçen yıl ülkesini terk ederek Birleşik Krallık’a yerleşmişti. Hindistan hükümeti ise ağustos ayında Modi’nin iadesi için Britanyalı yetkililere başvurmuştu.

Geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık yetkilileri Modi’yi gözaltına alıp yargılama sürecini başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Modi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esed Rejimi İdlib'de Okulu Vurdu
Esed Rejimi İdlib'de Okulu Vurdu
Kaspersky Lab, yeni bir gelişmiş kalıcı tehdit keşfetti
Kaspersky Lab, yeni bir gelişmiş kalıcı tehdit keşfetti
Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi
Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi
İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi
İngiliz parlamentosundan hükümete Brexit darbesi
Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti
Ateşkese rağmen İsrail Gazze'yi vurmaya devam etti
Afganistan'da hava saldırısında ölen sivillerden 10'u çocuk
Afganistan'da hava saldırısında ölen sivillerden 10'u çocuk
ABD'den Fas'a 4,7 milyar dolarlık F-16 satışı
ABD'den Fas'a 4,7 milyar dolarlık F-16 satışı
Trump'ın "Golan Tepeleri" kararına dünyadan tepki
Trump'ın "Golan Tepeleri" kararına dünyadan tepki
Gökhan Naim cinayetinde gelişme
Gökhan Naim cinayetinde gelişme
Mısır ile Çin askeri iş birliğini artırmak için görüştü
Mısır ile Çin askeri iş birliğini artırmak için görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim