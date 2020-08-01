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Hindistan'ı vuran sel felaketinde can kaybı 158'e yükseldi

Hindistan'ın Assam ve Bihar eyaletlerinde muson yağışlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e çıktı.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:10
Hindistan'ı vuran sel felaketinde can kaybı 158'e yükseldi
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Biharlı yetkililerin açıklamasına göre, eyalet genelinde şimdiye kadar 24 kişi öldü, 300 binin üzerinde kişi yerlerinden oldu.

Eyaletin 14 bölgesi sel sularından etkilenirken, evlerinden olan yüz binlerce kişi barınaklara yerleştirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bihar'da COVID-19 vakaları da artıyor

Öte yandan, Bihar'da artan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları da eyalet için bir başka tehdit unsuru olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 48 bin 197 vakanın görüldüğü eyalette salgın dolayısıyla 282 kişi yaşamını yitirdi.

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Sağlık Uzmanı Dr. Sunil Kumar, yaptığı açıklamada, eyaletteki durumun kritik bir seviyeye ulaştığını, sellerden etkilenen bölgelerde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden olan Bihar'da sağlık hizmetleri yetersiz durumda.

Fotoğraf: AA

Assam'da 134 kişi öldü

Assam Eyalet Afet Yönetim Merkezinden (SDMA) yapılan açıklamada ise 1339 köyün sular altında kaldığı bildirildi.

Açıklamada, eyalette yaşamını yitiren 134 kişiden 108'sinin seller, 26'sının heyelanlar nedeniyle öldüğü belirtildi. Eyalette ölü sayısı daha önce 133 olarak açıklanmıştı.

Çay yetiştiriciliğiyle ünlü Assam'da her yıl yağış mevsiminde çay ekim alanları sular altında kalıyor. 

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Sel
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