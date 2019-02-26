Hindistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Hindistan, 40 kişinin öldüğü saldırının ardından Pakistan'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda militan kamplarının vurulduğu öne sürüldü.

İki nükleer güç Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginlik, komşu ülke topraklarına yapılan hava saldırısıyla yeni bir boyut kazandı. Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Shekhawat sosyal medya hesabından Hint hava kuvvetlerinin Pakistan'ın içerisine operasyon yaptığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Shekhawat, hava kuvvetlerinin salı erken saatlerde sınırı geçerek 'terör kamplarını' vurduğunu ve 'tamamen yerle bir ettiğini' öne sürdü.

Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada Hint hava kuvvetlerinin topraklarına girerek hava saldırısı düzenlediğini doğrulandı. Açıklamada Hindistan kuvvetlerinin Keşmir bölgesi üzerinden Pakistan hava sahasına girdiği ancak herhangi bir altyapıya zarar vermediğini ifade edildi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Maj Gen Asif Ghafoor, saldırıya Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili bir yanıt verdiğini ve saldırı nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmediğini duyurdu.

Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde 14 Şubat'ta paramiliter kuvvetleri taşıyan bir konvoyu hedef alan bir intihar saldırı düzenlenmiş ve en az 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Hindistan bu saldırıdan Pakistan istihbarat servisini (ISI) sorumlu tuttu.

Pakistan ise savaş tehdidine kadar varan açıklamaların ardından orduya 'hazır olun' talimatı vermiş, Hindistan’tan gelecek bir saldırıya tam güçle karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.