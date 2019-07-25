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Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor

Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 06:32
Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz ayı başından bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Bihar ve Assam eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 198'e çıktı. 
Yerel basında yer alan haberlere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 123, Assam'da ise 75 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, Bihar'ın 12 bölgesinde 8 milyondan fazla, Assam'ın 19 bölgesinde ise yaklaşık 3 milyon kişinin sellerden etkilendiğini belirtti.
Öte yandan, Bihar'da sellerden en çok etkilenen Sitamarhi bölgesinde 37 kişi hayatını kaybederken, 21 bin kişi de 39 farklı yardım kampına alındı.
Assam'da selden etkilenen bölgelerde 2 bin 500'ten fazla köyün halen su altında olduğunu kaydeden yetkililer, yüzde 90'ından fazlası su altında kalan Kaziranga Ulusal Parkı'nda ise 13 Temmuz'dan itibaren aralarında fil, gergedan ve geyiklerin de bulunduğu 204 hayvanın da telef olduğunu bildirdi.

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Assam'da seller nedeniyle yerlerinden olan yaklaşık 100 binden fazla kişinin halihazırda yardım kamplarında kaldığını belirten yetkililer, Bihar'da ise kamplardaki sel mağdurlarının sayısının 29 bin 400'e gerilediği bilgisini paylaştı.
EYALET YÖNETİMİ İLGİSİZ KALMAKLA SUÇLANDI
Bihar eyaletinin selden en çok etkilenen bölgelerinden Katihar'da eyalet Başbakanı Nitish Kumar'ı protesto eden yüzlerce sel mağduru kendilerine verilen yardım malzemelerini reddetmiş, tekrarlayan sellere karşı kalıcı çözüm bulunmasını istemiş ve eyalet yönetimini sel mağdurlarına karşı ilgisiz kalmakla suçlamıştı.
Ülkenin güneybatısındaki Kerala eyaletinde ise 18 Temmuz'dan itibaren şiddetini artıran muson yağışlarının yol açtığı sellerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

 

Son Güncelleme: 25.07.2019 09:45
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Sel
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