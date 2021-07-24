Hindistan'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.
Yerel yetkililer, daha önce 47 olarak açıklanan ölü sayısının Maharaştra eyaletindeki heyelanlar nedeniyle 100'e yükseldiğini ve 30 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.
Maharaştra ve diğer eyaletlerinde şiddetli muson yağmurları nedeniyle toprak kaymaları yaşanırken binlerce insanın mahsur kaldığı ifade ediliyor.
Hindistan Donanması, Maharaştra eyaletindeki mağdurları tahliye etmek için kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi.