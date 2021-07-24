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Hindistan'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 10:30
Hindistan'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

Hindistan'ın batısında etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.
Yerel yetkililer, daha önce 47 olarak açıklanan ölü sayısının Maharaştra eyaletindeki heyelanlar nedeniyle 100'e yükseldiğini ve 30 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

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Hindistan Başbakanı Narendre Modi, yaptığı açıklamada, can kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getirerek Maharaştra eyaletindeki durumun yakından takip edildiğini ve mağdurlara yardım yapıldığını belirtti.
Maharaştra ve diğer eyaletlerinde şiddetli muson yağmurları nedeniyle toprak kaymaları yaşanırken binlerce insanın mahsur kaldığı ifade ediliyor.
Hindistan Donanması, Maharaştra eyaletindeki mağdurları tahliye etmek için kurtarma ekiplerinin seferber edildiğini bildirdi.

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Son Güncelleme: 24.07.2021 10:37
Anahtar Kelimeler:
SelHindistan
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