Hindistan'daki sel felaketinde can kaybı 144'e yükseldi

Assam Eyalet Afet Yönetim Merkezinden (SDMA) yapılan açıklamada, eyaletteki seller nedeniyle 37 bin kişinin yerinden olduğu ve bu kişiler için 208 barınak inşa edildiği bildirildi.

Açıklamada, eyalette yaşamını yitiren 133 kişiden 107'sinin seller, 26'sının heyelanlar nedeniyle öldüğü belirtildi. Eyalette ölü sayısı daha önce 128 olarak açıklanmıştı.

Eyalet genelindeki 33 bölgeden 23’ünün selden etkilendiği, 93 bin hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı aktarıldı.

Çay yetiştiriciliğiyle ünlü Assam'da her yıl yağış mevsiminde çay ekim alanları su altında kalıyor.

Sellerin 1,7 milyon kişi üzerindeki olumsuz etkisi sürüyor.

Bihar'da 11 kişi öldü

Press Trust of India'daki habere göre, Bihar'da şiddetli muson yağışlarının yol açtığı sellerden 3,8 milyonun üzerinde kişi etkilenirken şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti.

Seller, eyaletin 12 bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Afet ve kazalar sebebiyle çok sayıda yol ulaşıma kapanırken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.