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Hindistan'daki hastane yangınında 18 Covid hastası öldü

Hindistan'da hastanede yangın çıktı: 18 Covid-19 hastası hayatını kaybetti

01 Mayıs 2021 Cumartesi 15:50
Hindistan'daki hastane yangınında 18 Covid hastası öldü
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Hindistan'ın batısındaki Gucarat eyaletinde hastanede çıkan yangında koronavirüs tedavisi gören 18 kişi yaşamını yitirdi.

Gucarat eyaletinin Bharuch kentinde bulunan hastanenin zemin katındaki Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı.

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Solunum cihazına bağlı 18 hastanın hayatını kaybettiği yangında, aynı bölümde tedavi gören 31 hasta kurtarıldı.

Hindistan'da 23 Nisan'da Mumbai eyaletinin Virar kentindeki hastanenin koronavirüs hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 13 hasta hayatını kaybetmişti.

Ülkede son haftalarda artan vaka sayısı, halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Vakaların yoğun görüldüğü eyaletlerdeki hastanelerde doluluk oranları sınıra gelirken ilaç, oksijen ve diğer tıbbi malzemelerin temininde sıkıntılar yaşanıyor

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