Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı: En az 7 ölü, 10 yaralı

Hindistan'ın doğusunda yaşanan tren kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Yeni Delhi yakınlarında sabahın erken saatlerinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Sebebi henüz belirlenemeyen kaza hakkında soruşturma başlatıldı. Hint basını ise Patna'ya 30 kilometre mesafede gerçekleşen olaya raylarda yaşanan bir kırılmanın neden olduğunu iddia etti.

Hindistan demiryolu ağı dünyanın en uzun üçüncü ulaşım yolu olma özelliğine sahip. Fakat hatların eskiliği ve bakımsızlığı, sinyalizasyon ve iletişim sorunları ülkede sık sık tren kazalarının yaşanmasına neden oluyor.

Son olarak 2016'da Uttar Pradesh eyaletinde yaşanan yolcu treni kazasında 14 vagon raydan çıkmış, 127 kişi hayatını kaybetmişti.