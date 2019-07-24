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Hindistan'da “yıldırım“ nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Hindistan'da “yıldırım“ nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:21
Hindistan'da “yıldırım“ nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

BİHAR EYALETİNDE YAŞADIKLARI BÖLGELERE YILDIRIM İSABET EDEN 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yaşadıkları bölgelere yıldırım isabet eden 20 kişi yaşamını yitirdi.

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Afet Yönetim yetkilisi Amod Kumar Sharan, dün eyaletin 6 farklı bölgesinde bulundukları yerlere yıldırım isabet eden 20 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, ölenlerden 7'şer kişinin Aurangabad ve Jamui, 2'şer kişinin Nalanda ve Bhagalpur, birer kişinin ise Munger ve Katihar bölgelerinde hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 100'den fazla kişi ölmüştü.

Yetkililer, pazar günü, Uttar Pradesh eyaletinde farklı bölgelerde yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini kaydetmişti.
 

Son Güncelleme: 24.07.2019 15:48
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