Hindistan'da yeni yasanın ardından çocuk tecavüzcüsüne ilk idam kararı

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaleti bölge mahkemesi, 4 yaşındaki kız öğrencisine tecavüz eden bir öğretmenin ölüm cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Halen Japalpur Cezaevinde bulunan sanık Mahendra Singh Gond isimli öğretmen, 2 Mart'ta kaldığı hapishanede asılarak idam edilecek.

Söz konusu idam, çocuklara yönelik taciz ve tecavüzcüler için getirilen yeni ölüm cezası yasasının ilk infazı olacak.

Hindistan medyasına göre Gond geçen yıl 30 Haziran'da 4 yaşındaki öğrencisini kaçırarak ormana götürdü ve tecavüz etti.

Gond, hadisenin ardından öldüğü varsayımı ile çocuğu ormana bırakarak kaçtı.

Ülkeyi sarsan olayın ardından harekete geçen polis öğretmeni birkaç saat içerisinde gözaltına aldı.

Ailesinin ağır yaralı halde bulduğu çocuğun bağırsaklarında ciddi yaralanmalar olduğu ve şuurunu yitirmiş halde bulunduğu anlaşıldı. Küçük çocuk peş peşe ameliyatlara alındı.

Hastanede uzun süreli tedavi gören ve hayatta kalmayı başaran kız çocuğunun video konferans yoluyla verdiği ifade, öğretmeninin kesin suçlu olduğuna karar verildi.

Gond geçen yıl 19 Eylül'de yerel mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. Madhya Pradesh Yüksek Mahkemesi de 'ender görülen suç' kapsamında değerlendirdiği davada, yerel mahkemenin asılarak idam kararını onadı. Ayrıca Yüksek Mahkeme, suçlunun öğretmen olması nedeniyle cezanın infazının önemli olduğunu bildirdi.

Jabalpur Merkez Hapishanesi Müdürü Gopal Tamrakr, yaptığı açıklamada, Gond'un 2 Mart'ta sabah saat 05:00'de idam edileceğine dair e-posta aldıklarını bildirdi.

Tamrakr, idam kararının ancak Hindistan Anayasa Mahkemesi'nin yeni bir kararı ya da Hindistan Devlet Başkanı'nın affı ile durdurulabileceğini ifade etti.