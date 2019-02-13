Hindistan'da yeni bir kurbağa türü keşfedildi.

BBC'nin haberine göre, Delhi Üniversitesinde doktora öğrencisi Sonali Garg ve danışmanı SD Biju, ülkenin güneyinde Batı Gat Dağları bölgesinde yeni bir kurbağa türüne rastladı.

Latince Mysticellus (Gizemli) adı verilen dar ağızlı kurbağanın, 3 yıl süren araştırmaların sonunda keşfedildiği belirtilerek, mikrohilid kurbağaların yeni bir türü olduğu doğrulandı.

Sonali Garg, kurbağanın şimdiye kadar fark edilmemesinin nedeninin, üremek için yılda 4 günden az süre ortaya çıkması, senenin geri kalanını gizlenerek geçirmesi olabileceğini söyledi.

Hindistan'ın Batı Gat Dağları bölgesinde 2017'de de çukur kazan 4 yeni kurbağa türü bulunmuştu.

