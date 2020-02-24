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Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı gösteriler sürüyor

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı gösteriler sürüyor

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:22
Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı gösteriler sürüyor
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Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin kuzeydoğusundaki Maujpur bölgesinde Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı çıkanlarla yasayı savunanlar arasında arbede yaşandı.
Her iki grup da birbirine taş ve sopa fırlatırken, polis göstericileri durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Delhi Metro Demiryolu Kurumundan (DMRC) yapılan açıklamada, Jafrabad ve Maujpur-Babarpurmetro istasyonlarına giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtildi. 
Jafrabad Metro İstasyonu'nda da CAA karşıtı protestocuların eylemi devam ediyor.
Başkentteki protestolar sürerken, iki günlük resmi ziyaret için Hindistan'a gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın, akşam saatlerinde Yeni Delhi'ye geçmesi planlanıyor. 
Jafrabad Metro İstasyonu yakınlarında, iki grup arasında dün de arbede yaşanmıştı. 

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MÜSLÜMANLAR YASA KAPSAMININ DIŞINDA KALIYOR 
Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.
Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u UttarPradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti. 
Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak. 
Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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Son Güncelleme: 24.02.2020 13:30
Anahtar Kelimeler:
Hindistanda Vatandaşlık Yasası
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