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Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 07:32
Hindistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde etkili olan şiddetli muson yağmurlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi.

Hindistan yerel basınında yer alan haberlere göre, Uttar Pradeş eyaletinde 79, Bihar eyaletinde 25, Utarakand, Medya Pradeş ve Racastan'da 13, Gucerat'ta ise 3 kişinin yağışların yol açtığı olaylarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer Bihar'daki şiddetli yağışların kara yolu trafiğini etkilediğini ve 13 tren seferinin ise iptal edildiğini açıkladı.

Eyaletin başkenti Patna'nın yağışlardan ciddi düzeyde etkilendiği, sel sularının diz seviyesinde olduğu bildirildi.

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Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, kurbanların yakınlarına 400 bin rupi (Yaklaşık 33 bin lira) tazminat ödeneceğini duyurdu.

Yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, Uttar Pradeş eyaletinde son bir haftada yağışların sebep olduğu sellerde evlerin çökmesi, yıldırım düşmesi, boğulmalar ve yılan ısırmaları sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Bölgede yağışların pazartesiden itibaren azalması bekleniyor.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor. Bu yıl yağışlarda Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te şu ana kadar en az 400 kişi yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme: 30.09.2019 11:26
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Yağışlar
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