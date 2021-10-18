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Hindistan'da şiddetli yağış ve sel: 18 can kaybı

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde bir gün süren sağanak yağışların ardından 18 kişi öldü ve bir düzine kişiye ulaşılamıyor.

18 Ekim 2021 Pazartesi 09:18
Hindistan'da şiddetli yağış ve sel: 18 can kaybı

Press Trust of India (PTI) haber ajansı, bir gün önce Hindistan’ın Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ani sel ve toprak kaymalarını tetiklediğini ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.

Yağıştan en çok etkilenen bölgelerden Kottayam ve Idukki'de kurtarma çabalarına yardımcı olmak için Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hint Ordusu görevlendirildi.

Yetkililer, yoğun yağışın azaldığını, ancak yardım ve kurtarma operasyonları devam ederken ölü sayısının artmasından korktuklarını söyledi.

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Şu ana kadar 18 kişi hayatını kaybederken birçok kişi de aranıyor

Kerala'da 223 kişi hayatını kaybetmişti

İçişleri Bakanı Amit Shah, federal hükümetin Kerala'daki durumu izlediğini ve gereken tüm desteği sağlayacağını söyledi.

2018'de, Kerala’da muson mevsiminin ortasında şiddetli sağanak yağışlar 223 kişinin ölümüne neden oldu ve yüz binlerce kişiyi evlerinden etti.

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