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Hindistan'da şiddetli yağış: 54 binden fazla kişi tahliye edildi

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde, şiddetli yağışlar nedeniyle 54 binden fazla kişi tahliye edildi. Eyaletin bazı bölgelerinde eğitime ara verildi.

05 Aralık 2021 Pazar 08:30
Hindistan'da şiddetli yağış: 54 binden fazla kişi tahliye edildi

Bengal Körfezi'nde meydana gelen tropikal fırtına, Hindistan kıyılarını esir aldı.

Andhra Pradeş'in afet yönetiminden sorumlu yetkilisi Kanna Babu, yağışların şiddetli olduğu bölgelerde 54 binin üzerinde kişinin hükümetin kurduğu yardım kamplarına tahliye edildiğini açıkladı.

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Eğitime ara verildi

Kötü hava koşulları nedeniyle eyaletin bazı bölgelerinde eğitime ara verilirken tren seferleri de iptal edildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, fırtınanın yarından itibaren etkisini kaybederek Odisha eyaletine doğru ilerleyeceği aktarıldı.

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