Hindistan'da sıcak çarpması nedeniyle 4 kişi öldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde trenle seyahat eden 4 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Kerala Ekspresiyle Varanasi'den Agra'ya seyahat eden yolculardan 5'inin aşırı sıcak nedeniyle rahatsızlandığını kaydetti.

Rahatsızlanan 5 kişiden 4'ünün trende yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, fenalaşan diğer kişinin Jhansi'de hastaneye kaldırıldığını ifade etti.



Meteoroloji Dairesi, Uttar Pradeş'in bazı kentlerinde hava sıcaklığının 50 santigrat dereceye yaklaştığını açıkladı.