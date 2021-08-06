Hindistan'da sel: 23 kişi öldü

Hindistan basınındaki haberde, Batı Bengal eyaletinin farklı bölgelerinde görülen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde ırmaklar ve barajların taştığı belirtildi.
Yaklaşık 250 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı sellerde, 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Acil yardım ve kurtarma çalışmaları başladı
Bölgeyi etkileyen sel felaketinin ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2 bin 695 dolara varan yardım yapılacağını duyurdu.
Yetkililer, acil yardım ve arama kurtarma faaliyetlerine başlandığı bilgisini paylaştı.
Hindistan'ın batı bölgelerini etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok bölgede seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.