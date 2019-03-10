Hindistan'da partilerin seçim posterlerinde askeri personel kullanımına yasak

Hindistan'da seçim komisyonu siyasi partilerden seçim kampanyaları sırasında orduya ait fotoğraf ve görüntüleri kullanmamalarını istedi.

Komisyonun notası iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin geçtiğimiz günlerde uçağı Pakistan tarafından düşürüldükten sonra iade edilen ve ülkede kahraman haline gelen pilotun fotoğraflarının kampanya afişlerinde kullanmasından sonra geldi.

Cumartesi günü yapılan duyuruda silahlı kuvvetlerin modern bir demokraside apolitik ve tüm siyasilere karşı nötr bir pozisyonda olmaları gerektiği bu nedenle ordu mensuplarının siyasi propagandalara malzeme olarak kullanılmasından kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Hindistan ve Pakistan arasında uzun yıllardır ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin Hindistan'ın kontrol ettiği kısmında meydana gelen bombalı saldırıda 40 paramiliter ölmüştü. Bunun üzerin Yeni Delhi'nin İslamabad'ı saldırını arkasında olmakla suçlamasının ardında iki ülke arasında ilişkiler gerilmişti.

İki ülke uçaklarının it dalaşı sırasında uçağı vurulan Hindistanlı pilot Abhinandan Varthaman, Pakistan tarafından esir alındıktan sonra iyi niyet gösterisi olarak ülkesine iade edilmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi pilotun iadesini coşkuyla karşılamış ve Pakistan'la yaşanan çatışmaları bir zafer olarak lanse etmişti.

Sosyal medyada yayılan kampanya posterlerinde Varthaman ve Modi'nin yüzleri yan yana konurken pilotun ağzından "Eğer Modi iktidardaysa her şey mümkündür, bir daha NaMo 2019" ifadelerine yer veriliyor. NaMo, Narandra Modi'nin kısaltması olarak kullanılıyor.