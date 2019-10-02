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Hindistan'da Muson yağmurları bu yıl 1600'den fazla can aldı

29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişi öldü..

Hindistan'da Muson yağmurları bu yıl 1600'den fazla can aldı

29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişi öldü..

02 Ekim 2019 Çarşamba 08:12
Hindistan'da Muson yağmurları bu yıl 1600'den fazla can aldı

Hindustan Times'ın haberine göre, hükümet verileri, ülkede bu yıl, son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının kaydedildiğini ve haziranda başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda, 29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişinin öldüğünü ortaya koydu.

Veriler, genellikle haziran ve eylül arasında süren muson mevsiminde bu yıl 50 yıllık ortalamadan yüzde 10 daha fazla yağış düştüğünü gösterdi.

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Muson yağışlarına bağlı 2019'da en fazla ölümün, 371 kişinin hayatını kaybettiği Maharaştra eyaletinde kaydedildiğini belirten yetkililer, ülke genelinde ölümlere en çok aşırı yağış ve seller nedeniyle çöken duvarların ve binaların yol açtığını ifade etti.

Diğer yandan, yetkililer, yağışlardan en çok etkilenen eyaletlerden Uttar Pradeş ve Bihar'da, cuma gününden bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısının 144'e yükseldiğini belirtti.

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Son Güncelleme: 02.10.2019 12:03
Anahtar Kelimeler:
Muson Yağmurları
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