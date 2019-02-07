Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada 10 isyancı öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, polis yetkilisi MohitGarg, Çatisgarh eyaletinin Bijapur bölgesinde güvenlik güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmada 10 Maocu isyancının öldürüldüğünü belirtti.

Garg, çatışmanın ardından isyancılara ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.