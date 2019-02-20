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Hindistan'da Maocu isyancılara Operasyon

Hindistan'da Maocu isyancılara Operasyon

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:59
Hindistan'da Maocu isyancılara Operasyon

Hindistan'da 2010 yılından bu yana güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmalarda 1190 isyancının öldürüldüğü bildirildi.

HindustanTimes'ta yer alan ve resmi rakamlara dayandırılan habere göre, 2010'dan bu yana ülkede 1190 Maocu isyancı, güvenlik güçlerince öldürüldü.

Verilere göre, 225 ve 222 ile en fazla isyancının öldürüldüğü yıllar 2018 ve 2016 oldu.

2010'dan beri Maocu isyancıların dahil olduğu 11 bin 567 şiddet olayı yaşandığı ve bu olaylar sırasında 1331 güvenlik görevlisinin yaralandığı aktarıldı.

Bu süreçte, kaç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Diğer yandan, bu yıl 31 Ocak tarihine kadar 89 Maocu isyancının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Son Güncelleme: 20.02.2019 12:23
Anahtar Kelimeler:
Maocu
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