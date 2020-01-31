banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.319
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8909
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Hindistan'da kızının doğum günü kutlamasına katılan çocukları rehin alan zanlı öldürüldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kızı için düzenlenen doğum günü partisine katılan 23 çocuğu rehin alan zanlı, polis ile girdiği çatışmada öldürüldü.

Hindistan'da kızının doğum günü kutlamasına katılan çocukları rehin alan zanlı öldürüldü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kızı için düzenlenen doğum günü partisine katılan 23 çocuğu rehin alan zanlı, polis ile girdiği çatışmada öldürüldü.

31 Ocak 2020 Cuma 16:24
Hindistan'da kızının doğum günü kutlamasına katılan çocukları rehin alan zanlı öldürüldü

ZANLININ OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN EŞİ İSE ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN LİNÇ EDİLDİ
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kızı için düzenlenen doğum günü partisine katılan 23 çocuğu rehin alan zanlı, polis ile girdiği çatışmada öldürüldü. 
Yetkililer, Farrukhabad şehrinin Kasaria köyünde, kızı için düzenlediği doğum günü partisine davet ettiği 23 çocuğu yaklaşık 11 saat rehin tutan Subhash Batham'ın, polisin açtığı ateş sonucu öldüğünü bildirdi. 
Polis memuru Mohit Agarwal, 10 saat süren ikna çalışmalarına rağmen teslim olmayan ve elinde patlayıcılar olduğunu ileri süren Batham ile baskına hazırlanan emniyet güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti. 
Çatışmada 2 polisin yaralandığını, Batham'ın da öldüğünü aktaran Agarwal, rehin tutulan 2-15 yaşlarındaki çocukların sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi. 

banner317
Hint basınında, çocukları evinin bodrumunda alıkoyan Batham'ın, 6 aylık bir kız çocuğunu balkondan uzatarak komşusuna verdiği ancak daha sonra kendisiyle konuşmaya çalışanlara silahıyla ateş ettiği bilgisi paylaşıldı.
Daha önce cinayetle suçlanan ancak kefaletle serbest bırakılan zanlının, polisin evine baskın düzenlediği esnada alkollü olduğu ve söz konusu davaya ilişkin yüksek sesle "masum olduğunu" dile getirdiği kaydedildi.
Diğer yandan, Batham'ın eşinin olay yerinden kaçmaya çalışırken çevredekilerin taş ve tuğla fırlatması sonucu başından ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği açıklandı.
Zanlının, çocukları neden rehin aldığı ise henüz bilinmiyor.
 

Son Güncelleme: 31.01.2020 21:07
Anahtar Kelimeler:
HindistanRehin çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lübnan'dan Trump'ın Planına Karşı
Lübnan'dan Trump'ın Planına Karşı "arap Barış Girişimi" Vurgusu
İtalyan hükümeti “koronavirüs“ için acil durum ilan etti
İtalyan hükümeti “koronavirüs“ için acil durum ilan etti
Afrika'da Çin uçuşlarını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı
Afrika'da Çin uçuşlarını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı
Ab Yüksek Temsilcisi Borell:
Ab Yüksek Temsilcisi Borell: "batı Balkanlar, Ab'nin Parçası Olmalı"
Rusya'da ilk koronavirüs vakaları kaydedildi
Rusya'da ilk koronavirüs vakaları kaydedildi
Pompeo:
Pompeo: "ukrayna'nın Nato'ya Üye Olma Yönündeki Girişimlerini Destekliyoruz"
İspanya'dan Brexıt Değerlendirmesi:
İspanya'dan Brexıt Değerlendirmesi: "dostlar Arasında Bir Müzakere Olmayacak"
İngiltere'nin AB serüveni bugün resmen sona eriyor
İngiltere'nin AB serüveni bugün resmen sona eriyor
Koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi
Koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi
İngiltere'de 2 kişide koronavirüs görüldü
İngiltere'de 2 kişide koronavirüs görüldü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim