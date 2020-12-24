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Hindistan'da kirli hava 2019'da 1.67 milyon can aldı

Hindistan'da hava kirliliğinin, geçen yıl 1,67 milyon kişinin ölümüne neden olduğu tespit edildi. Ülkedeki her altı ölümden biri hava kirliliği ile ilişkilendirildi.

24 Aralık 2020 Perşembe 09:33
Hindistan'da kirli hava 2019'da 1.67 milyon can aldı
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Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi, Hindistan Kamu Sağlığı Fonu ile Boston Koleji Sağlık ve Kirliliğe Yönelik Küresel Gözlemevinden uzmanlar, hava kirliliğinin ülkedeki can kaybı ve maddi zarara yönelik etkilerini araştırdı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkede geçen yıl hava kirliliği nedeniyle 1,67 milyon kişi hayatını kaybetti, 36,8 milyar dolar maddi kayıp yaşandı.

Hindistan’da hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybedenler geçen yıl toplam ölü sayısının yüzde 17,8’ini oluşturdu.

Maddi kayıp ise ülkenin Gayri Safi Yurt içi Hasılası'nın yüzde 1,36’sına denk geldi.

12 MİLYAR DOLAR MALİYET

Kirliliğe yol açan partiküllerin neden olduğu hastalık ve ölümlerin ülkenin sağlık sistemine maliyeti ise 12 miyar dolar oldu.

Kirliliğin neden olduğu kayıpların, ülke ekonomisinin 2024'te 5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasını engelleyeceği belirtilen araştırmada, "Hindistan'da hava kirliliğinin başarılı şekilde azaltılması, hem ekonomi hem de toplum sağlığı için önemli katkılara olanak sağlayacak." ifadesi kullanıldı.

Araştırma ekibinin lideri Boston Kolejinden Epidemiyolog Philip John Landrigan, 1,35 milyar nüfuslu ülkede hava kirliliğinin etkisinin azaltılmasına yönelik çabalar olmadan olumsuz sonuçların uzun vadeli olacağını belirtti.

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Landrigan, kirliliğin, Hindistan’ın gelecek nesli üzerinde derin etkileri olacağına dikkati çekerek, bu etkilerin, bugünün çocuklarının yarın yetişkin hale geldiklerinde diyabet, kalp ve solunum hastalıklarına yakalanma risklerini artıracağını kaydetti.

Kirliliğin, çocukların IQ seviyesinin düşmesine de neden olacağı uyarısında bulunan Landrigan, "Soruna yönelik bir şey yapmazlarsa, Hindistan'ın sosyal ve ekonomik anlamda ilerlemesi çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmadaki bulgular Lancet Planetary Health dergisinde yayımlandı.

KİRLİ KENTLER ÜLKESİ: HİNDİSTAN

İsviçre merkezli uluslararası hava kirliliği ölçüm kuruluşu AirVisual 25 Şubat’ta Dünya Hava Kalitesi Raporu yayımlamıştı.

Raporda, atmosferdeki hava kirliliğine yol açan mikro parçacık miktarını gösteren PM2,5 değerinin en yüksek olduğu 30 şehir arasında Hindistan'dan 21 kentin yer aldığı belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kirli Hava
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