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Hindistan'da iki gösteri jeti havada çarpıştı

Hindistan'da iki gösteri jeti havada çarpıştı

19 Şubat 2019 Salı 14:45
Hindistan'da iki gösteri jeti havada çarpıştı

Aero India 2019 hava şovuna hazırlık yapan iki uçak çarpışarak düştü. Bengalaru şehrindeki Yelahanka hava üssünde düşen Surya Kiran model uçakların pilotları hastaneye kaldırıldı ancak son durumları hakkında şu an için resmi bir bilgi bulunmuyor.

Hindistan'da savaş pilotları için hava kazaları sık görülen bir durum. Hala Sovyetler döneminden kalma 'uçan tabut' takma ismiyle ünlenmiş MIG uçaklarını kullanan Hindistan ordusunda güncelleme çalışmaları ağır ilerliyor.

Bölgede Pakistan ve Çin'in yakınlaşması ve daha fazla işbirliğine gitmesi nedeniyle harekete geçme kararı alan Hindistan ordusunun modernleşmesine milyarlarca dolar ayırmaya karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Jet çarpıştı
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