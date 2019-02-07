Hindistan'da hurda malzemeleri 'Dünyanın Yedi Harikasına' dönüştürüldü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir grup sanatçı hurda malzemeleri kullanarak, "Dünyanın Yedi Harikası" olarak bilinen çeşitli sanat eserlerinin kopyasını yaptı.

Hindistan hükümeti, kentteki atılan malzemeler hakkında farkındalık yaratma amaçlı 'Temiz Hindistan' projesi kapsamında bir çöp depolama alanını sanat parkına dönüştürdü.

Eserler arasında Tac Mahal'in metal versiyonu, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa heykeli, Mısır'ın Büyük Giza Piramidi, Roma'daki Kolezyum, Özgürlük Heykeli, Eyfel Kulesi ve Pisa Kulesi bulunuyor.