banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
En fazla yağış Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ ve Türkeli’de kaydedildi
Yağış miktarları
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu
Talih kuşu Lefkoşa'ya kondu
1974’ten günümüze seçimler
1974’ten günümüze seçimler
Depremle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem anında ne yapmalı?
Gazete manşetleri 16 Ocak 2022 Pazar
Gazete manşetleri
banner404

Hindistan'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka sayılarındaki artışların engellenmesi amacıyla ülkenin çeşitli bölge ve eyaletlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi.

16 Ocak 2022 Pazar 10:15
Hindistan'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı

Vaka artışları Hindistan'ı yeniden kapanmaya zorladı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar kentinde sokağa çıkma yasağı dolayısıyla dükkanların kapalı olduğu gözlendi.

Yasak dolayısıyla meydanlar kuşlara ve sokak hayvanlarına kaldı.

banner341

Günlük vaka sayısı 260 binin üstünde

Hindistan'da son verilere göre, günlük 264 bin 202 yeni vaka kaydedilirken, salgın nedeniyle 315 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar 36 milyon 582 bin 129 kişide COVID-19 tespit edildi. Virüse yakalanan 485 bin 350 kişi yaşamını yitirdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de konser salonuna silahlı saldırı: 6 yaralı
ABD'de konser salonuna silahlı saldırı: 6 yaralı
İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi
İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi
BM’den İngiltere göçmen yasasına tepki
BM’den İngiltere göçmen yasasına tepki
İran'da peş peşe depremler
İran'da peş peşe depremler
İngiltere'de Meta'ya 2 milyar 300 milyon sterlinlik dava açılıyor
İngiltere'de Meta'ya 2 milyar 300 milyon sterlinlik dava açılıyor
Arjantin’de gergedan böceği istilası
Arjantin’de gergedan böceği istilası
Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle tsunami uyarısı verildi
Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle tsunami uyarısı verildi
Örümcek Adam'ın tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı
Örümcek Adam'ın tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı
Antarktika'da eşsiz keşif
Antarktika'da eşsiz keşif
Fas açıklarında 177 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fas açıklarında 177 düzensiz göçmen kurtarıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim