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Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi Instutute of India'nın binasında yangın çıktı

Hindistan'da, dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsüne (Serum Instutute of India) ait binada çıkan yangına itfaiyeciler müdahale ediyor.

21 Ocak 2021 Perşembe 17:30
Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi Instutute of India'nın binasında yangın çıktı
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Hindistan'da, dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsüne (Serum Instutute of India) ait binada çıkan yangına itfaiyeciler müdahale ediyor.
Yangının, Hindistan'ın Maharaştra eyaletindeki Pune kentinde bulunan inşaat halindeki binada çıktığı belirtildi.
Yetkililer, yangından aşı deposunun etkilemediğini açıklarken, yerel basında binadan yükselen dumanın ve laboratuvar kıyafetleriyle dışarı çıkan çalışanların görüntülerine yer verildi. 
Nedeni henüz belirlenemeyen yangının, gelecekte enstitünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üretimini artırma planlarını sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor. 
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de yangından 3 kişinin kurtarıldığını ve can kaybı olmadığını açıkladı.

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Yetkililer, yangının halihazırda Kovid-19 aşı üretimi yapılan tesislere sıçramadığını ve 50 milyon doz civarındaki stoku etkilemediğini ifade etti.
Şirketin Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, "En önemlisi, yangında can kaybı veya ciddi yaralanma görülmemesi." dedi.
Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, AstraZeneca/Oxford Üniversitesi aşısından bir milyar doz üretmek üzere anlaşma imzalamıştı.
Poonawalla, geçen ay enstitünün 2021 sonuna kadar üretim kapasitesini 1,5 milyar dozdan 2,5 milyar doza çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 21.01.2021 19:27
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