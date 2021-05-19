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Hindistan'da covid-19 salgınında can kaybı en yüksek ülke

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 529 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:30
Hindistan'da covid-19 salgınında can kaybı en yüksek ülke
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 267 bin 334 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 529 ölüm kaydedildi.

Böylece Kovid-19'a bağlı can kaybı, dünün ardından bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dün, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 329 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ülkede günlük vakalar ise zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 3 günde 300 binin altında indi.

GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI 4 BİNİN ÜZERİNDE

Hindistan'da Kovid-19'dan ölümlerdeki artış kaygıya yol açıyor. Günlük ölüm sayısı 15 Mayıs'tan bu yana 4 binin üzerinde seyrediyor.

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Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük en fazla ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka 25 milyon 496 bin 330'a, toplam can kaybı ise 283 bin 248'e ulaştı. 3 milyon 226 bin 719 hastanın tedavisinin sürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının ikinci dalgasının etkisindeki ülkede, durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.

AŞILAMA KAMPANYASI

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında yaklaşık 185 milyon 809 bin 302 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmazken, ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.

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Son Güncelleme: 19.05.2021 13:43
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