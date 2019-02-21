Hindistan'da çığ felaketi

Hindistan'ın Himaçhal Pradeş eyaletinde meydana gelen çığ felaketinde ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, beş kişi kar altında kaldı.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Kinnaur bölgesinin Çin sınırındaki Shipki La sınır karakolu yakınlarındaki dağlık yolda 16 askerin geçtiği sırada çığ düştü.

Yetkililer, kar altında kalan çok sayıda askerin kurtarıldığını, bir askerin hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybettiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarını yürüten 150 kişilik ekibin kar altında kalan beş askere ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

