banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1098
ALTIN
468.772
DOLAR
7.6023
STERLİN
9.8150
EURO
8.9429
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ve üçüncüde…
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
banner376

Hindistan'da Bina Çöktü: 10 Ölü, 11 Yaralı

Hindistan'da dört katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:33
Hindistan'da Bina Çöktü: 10 Ölü, 11 Yaralı
banner337
banner351

Hindistan'da dört katlı bir binanın çökmesi sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Maharaştra eyaletinin başkenti ve ülkenin finansal başkenti Mumbai'nin Thane bölgesinde sabah saatlerinde dört katlı bir bina çöktü.
Ulusal Afet Müdahale Gücü Başkanı Satya Pradhan, binanın çökmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

banner341
Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan binada mahsur kalan 20 ila 25 kişiye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.
Hindistan'da özellikle haziran eylül döneminde muson yağışları nedeniyle eski ve dayanıksız binaların yıkılmasına sık sık rastlanıyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 21.09.2020 14:39
Anahtar Kelimeler:
Hindistanda Dört Katlı Bir Binanın çökmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'nın 2020 Tokyo'ya Ev Sahipliği Sürecinde Yolsuzluk Raporu Ortaya Çıktı
Japonya'nın 2020 Tokyo'ya Ev Sahipliği Sürecinde Yolsuzluk Raporu Ortaya Çıktı
Japonya'nın 2020 Tokyo'ya Ev Sahipliği Sürecinde Yolsuzluk Raporu Ortaya Çıktı
Japonya'nın 2020 Tokyo'ya Ev Sahipliği Sürecinde Yolsuzluk Raporu Ortaya Çıktı
Almanya'nın Münih Kentinde Kovid-19 Kısıtlamaları Sıkılaştırıldı
Almanya'nın Münih Kentinde Kovid-19 Kısıtlamaları Sıkılaştırıldı
İran'da 177 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
İran'da 177 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
Mali'de Sivil Cumhurbaşkanını Belirleyecek Komisyon Toplanıyor
Mali'de Sivil Cumhurbaşkanını Belirleyecek Komisyon Toplanıyor
Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine Atadığı Maslahatgüzarı Kabul Etmedi
Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine Atadığı Maslahatgüzarı Kabul Etmedi
Rusya'da “kafkas-2020“ Tatbikatı Başladı
Rusya'da “kafkas-2020“ Tatbikatı Başladı
Çin'de Tekne Kayalıklara Çarptı: 4 Ölü
Çin'de Tekne Kayalıklara Çarptı: 4 Ölü
Belarus'taki Protestolarda 442 Kişi Gözaltına Alındı
Belarus'taki Protestolarda 442 Kişi Gözaltına Alındı
Avustralya’da Timsahlarla Dolu Nehre Giren Balina Okyanusa Döndü
Avustralya’da Timsahlarla Dolu Nehre Giren Balina Okyanusa Döndü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim