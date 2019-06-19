Hindistan'da beyin iltihabı salgını

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde ansefalit (beyin iltihabı) salgınında 1 Haziran'dan bu yana 114 çocuk yaşamını yitirdi.
Federal hükümetin yayımladığı sağlık bülteninde yer alan bilgilere göre, Bihar eyaletindeki beyin iltihabı salgınında 1 Haziran'dan bu yana 114 çocuk hayatını kaybetti.
Hindistan'da nem ve sıcaklığın yüksek seviyelere çıktığı muson mevsiminde sivrisinek ısırmasıyla yayılan sıtma, tifo ve beyin iltihabı gibi salgın hastalıklar yaygın görülüyor.
Özellikle çocukları yoğun etkileyen beyin iltihabı, beyinde ödem oluşumuyla kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlere yol açıyor.