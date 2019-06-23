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Hindistan'da beyin iltihabı salgını

Hindistan'da beyin iltihabı salgını

23 Haziran 2019 Pazar 10:13
Hindistan'da beyin iltihabı salgını

BİHAR EYALETİNDEKİ SALGINDA ÖLENLERİN SAYISI 145'E YÜKSELDİ

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, beyin iltihabı olarak da bilinen ensefalit nedeniyle haziran başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 145'e yükseldiği bildirildi.

"India Today"in haberine göre, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletindeki Akut Ensefalit Sendromu (AES) nedeniyle bu ay 145 çocuk hayatını kaybetti.

Haberde, hastalığa bağlı ölümlerden 129'unun Muzaffarpur'da kaydedildiği ifade edildi.

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Doktorlarca henüz hastalığın sebebi belirlenemezken, söz konusu salgında ay başından şimdiye dek eyaletin 16 farklı yerinde 600'den fazla çocukta vaka tespit edildi. 

Uzmanlar, Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden Bihar'da görülen salgına, olgunlaşmamış liçi meyvesinin tüketilmesiyle bulaşan bir virüsün sebep olduğunu düşünüyor. 

Özellikle çocukları yoğun etkileyen bu hastalık, beyinde ödem oluşumuyla kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlere yol açıyor. 

Daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 2012 yılında, 40'tan fazla çocuk hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 23.06.2019 13:39
Anahtar Kelimeler:
HindistanBeyin Iltihabı
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