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Hindistan'da aşırı yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Hindistan'ın güney, batı ve orta kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 282'ye çıktı.

Hindistan'da aşırı yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Hindistan'ın güney, batı ve orta kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 282'ye çıktı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 06:29
Hindistan'da aşırı yağışlarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Hindistan Times'ın haberine göre, Kerala, Karnataka, Maharaştra, Gujarat ve MadhyaPradeş eyaletlerinde devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında toplam 282 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölü sayısının 102'ye yükseldiği Kerala eyaletinde kayıp 29 kişiye henüz ulaşılamadığını, Karnataka eyaletinde de ölü sayısının 61'e yükseldiğini bildirdi.

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Seller nedeniyle Maharaştra eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a çıkarken, aşırı yağışlar Gujarat eyaletinde 31 ve MadhyaPradeş eyaletinde de 39 kişinin hayatına mal oldu.

Diğer yandan, Kerala'da geçen hafta boyunca 90'a yakın toprak kayması meydana geldiği ve şiddetli yağışların eyaletin bazı kesimlerinde iki gün daha etkisini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

Son Güncelleme: 15.08.2019 09:40
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Yağışlar
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