Hindistan Başbakanı Modi Prens Selman için protokolü yıktı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı kişisel olarak karşılamak için genel protokolü yıktı.

Normalde, Hindistan başbakanı yabancı bir devlet yetkilisini havaalanında karşılamak için yerine başka bir bakan veya yetkili gönderiyordu. Ancak Modi, Selman'ı Yeni Delhi Havalimanında kendisi karşıladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raveesh Kumar, sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla, "Protokolün kırılarak iki ülke ilişkilerinde yeni bir bölüm başladığını" ifade etti.

Pakistan, Hindistan, Çin Malezya ve Endonezya'yı kapsayan bir tura çıkan Prens Selman, Yeni Delhi'de büyük ilgiyle karşılandı. İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından bölgeyi ilk kez ziyaret eden bin Selman iki ülke arasında ticaret ve yatırım konularında temaslarda bulacak.

Ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, ziyaretin amacının Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliği azaltmak olduğunu ifade etmişti.

Keşmir'de 14 Şubat'ta bir askeri konvoya bombalı araçla yapılan saldırı sonucunda 44 asker hayatını kaybetmiş ve bölgede Hint güvenlik güçlerine yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçmişti. Pakistan'ı suçlayan Hindistan, krizin çözümü için Veliaht Prens'ten yardım istemişti.