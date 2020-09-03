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Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter Hesabı Hacklendi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin kişisel Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

03 Eylül 2020 Perşembe 12:10
Hindistan Başbakanı Modi'nin Twitter Hesabı Hacklendi
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin kişisel Twitter hesabı bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Modi'nin 2,5 milyon takipçisi bulunan söz konusu hesabından ulusal yardım fonu için kripto para bağışı yapılmasına yönelik birkaç içerik paylaşıldı.

Durumun anlaşılmasının ardından ele geçerilen Twitter hesabından yapılan paylaşımlar kısa sürede silindi.

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Twitter'dan yayımlanan açıklamada ise gizliliği ihlal edilen hesabın güvenliği için önlemler alındığı ve durumun soruşturulduğu belirtildi.

Öte yandan, Modi'nin 61 milyonun üzerinde takipçisi bulunan kişisel Twitter hesabı saldırıdan etkilenmedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Amazon'un Üst Yönetici Jeff Bezos, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, milyarder iş adamı Michael Bloomberg ve rap şarkıcısı Kanye West gibi isimlerin Twitter hesapları 15 Temmuz'da ele geçirilmişti. Hacklenen hesaplardan kripto para bağışı çağrısı yapılmıştı.

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Son Güncelleme: 03.09.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Başbakanı Narendra Modi
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