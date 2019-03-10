Hindistan'a sığınan Tibetliler ayaklanmanın 60'ncı yıldönümünde Çin'i protesto etti

Çin'in Tibet topraklarını ilhak etmesine karşı Tibetlerinin 1959'daki ayaklanmasının 60'ncı yıldönümünde Hindistan'a sığınan binlerce Tibetli Çin'i protesto etti.

1950'de Pekin yönetimi "idari reform" adıyla bölgeyi kontrolü altına aldı. Çin ordusunun Tibet'teki bir ayaklanmayı bastırdığı 1959 yılında Budistlerin ruhani lideri Dalay Lama Hindistan'a sığınmıştı.

Pekin’in 1950 yılından itibaren ülke toprağı olarak gördüğü Himalayalar'da, 9 yıl sonra bağımsızlık hayaliyle ayaklanma başladı. Başkent Lhasa’ya kadar uzanan ayaklanma Çin ordusu tarafından kanlı şekilde bastırılmıştı.

Ayaklanma sırasında on binlerce Tibetli can verdi, birçoğu da topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Tibetliler, Hindistan’a sığınan 14’üncü Dalay Lama ve sürgündeki hükümetin ayak izlerini takip ederek bu ülkeye sığındı.

Dalay Lama, “anlamlı özerk yönetim” Tibet için “orta yol” olarak niteliyor. Ancak Pekin yönetimi bu çağrıyı bağımsızlığa giden yol olarak görüyor.