Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101538
ALTIN
227.108
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0871
EURO
6.1233
Feci trafik kazası
Son Dakika
FECİ TRAFİK KAZASI
MDP'den polise şikayet
MDP'DEN POLİSE ŞİKAYET
Dünkü ölümlü iş kazasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Tatar'dan başsağlığı mesajı
TATAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
banner282
Flaş Haber
Feci trafik kazası
Kapat

Hindistan'a sığınan Tibetliler ayaklanmanın 60'ncı yıldönümünde Çin'i protesto etti

Hindistan'a sığınan Tibetliler ayaklanmanın 60'ncı yıldönümünde Çin'i protesto etti

10 Mart 2019 Pazar 18:20
Hindistan'a sığınan Tibetliler ayaklanmanın 60'ncı yıldönümünde Çin'i protesto etti

Çin'in Tibet topraklarını ilhak etmesine karşı Tibetlerinin 1959'daki ayaklanmasının 60'ncı yıldönümünde Hindistan'a sığınan binlerce Tibetli Çin'i protesto etti.

1950'de Pekin yönetimi "idari reform" adıyla bölgeyi kontrolü altına aldı. Çin ordusunun Tibet'teki bir ayaklanmayı bastırdığı 1959 yılında Budistlerin ruhani lideri Dalay Lama Hindistan'a sığınmıştı.

Pekin’in 1950 yılından itibaren ülke toprağı olarak gördüğü Himalayalar'da, 9 yıl sonra bağımsızlık hayaliyle ayaklanma başladı. Başkent Lhasa’ya kadar uzanan ayaklanma Çin ordusu tarafından kanlı şekilde bastırılmıştı.

Ayaklanma sırasında on binlerce Tibetli can verdi, birçoğu da topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Tibetliler, Hindistan’a sığınan 14’üncü Dalay Lama ve sürgündeki hükümetin ayak izlerini takip ederek bu ülkeye sığındı.

Dalay Lama, “anlamlı özerk yönetim” Tibet için “orta yol” olarak niteliyor. Ancak Pekin yönetimi bu çağrıyı bağımsızlığa giden yol olarak görüyor.

Anahtar Kelimeler:
Tibetliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
IŞİD'e teslim olması için tanınan süre doldu, taarruz emri verildi
IŞİD'e teslim olması için tanınan süre doldu, taarruz emri verildi
Hayvanat bahçesinde selfie çeken kadın jaguarın saldırısına uğradı
Hayvanat bahçesinde selfie çeken kadın jaguarın saldırısına uğradı
Malezya'da Kadınlar Günü yürüyüşüne katılan LGBT üyelerine tepki
Malezya'da Kadınlar Günü yürüyüşüne katılan LGBT üyelerine tepki
Filistin’in yeni Başbakan'ı belli oldu
Filistin’in yeni Başbakan'ı belli oldu
Düşen Etiyopya uçağında kurtulan yok
Düşen Etiyopya uçağında kurtulan yok
Kolombiya'da uçak kazası: 14 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da uçak kazası: 14 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Kore sandık başında
Kuzey Kore sandık başında
Cezayir Devlet Başkanı Buteflika ülkesine dönüyor
Cezayir Devlet Başkanı Buteflika ülkesine dönüyor
Hindistan'da partilerin seçim posterlerinde askeri personel kullanımına yasak
Hindistan'da partilerin seçim posterlerinde askeri personel kullanımına yasak
Sudan'da 9 kadın göstericiye 20 kırbaç cezası
Sudan'da 9 kadın göstericiye 20 kırbaç cezası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim