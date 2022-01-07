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Hindistan'a giden uçağın yolcularının yüzde 70'i pozitif!

İtalya’dan Hindistan’a yapılan tarifesiz uçuşta 179 yolcudan 125’inin COVID-19 olduğu tespit edildi.

07 Ocak 2022 Cuma 08:30
Hindistan'a giden uçağın yolcularının yüzde 70'i pozitif!

BBC’nin haberine göre, İtalya'nın Verona şehrinden Hindistan'ın Amritsar şehrine dün öğleden sonra inen uçakta bulunan 179 yolcudan çocuklar ve bebekler hariç 160’ına test yapıldı.

Yolcuların 125’inin COVID-19 testi pozitif çıktı.

Karantinaya alınacaklar

Hindistanlı sağlık yetkilileri, COVID-19’a yakalanan yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu.

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Amritsar havaalanı girişine çok sayıda ambulans dizildi.

Amritsar havaalanı | Fotoğraf: AFP

90 binden fazla yeni vaka

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 90 binden fazla yeni vaka görülürken, 325 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 35 milyondan fazla vaka kaydedildi, 483 bine yakın insan hayatını kaybetti.

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