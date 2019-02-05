Himalaya'da buzullar eriyor, dünyanın dörtte biri tehdit altında

Küresel ısınmanın en fazla tehdit ettiği bölgelerden birinin Himalaya Dağları olduğu ve yüzyılın sonuna kadar bu bölgedeki 2 milyara yakın kişinin kıtlıkla yüzleşebileceği tespit edildi.

Pazartesi günü yayımlanan ve 350 araştırmacının katkılarıyla hazırlanan 'Hindukuş Himalaya Değerlendirmesi' (The Hindu Kush Himalaya Assessment), dünyanın en kalabalık kıtasındaki nüfusun karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önüne serdi.

Rapora göre eğer küresel ısınma şimdiki hızında devam ederse, yüzyılın sonunda dağlık bölgedeki sıcaklıklar 4 Santigrat dereceden fazla artabilir. Bu durumda dünyanın en yüksek tepesi olan Everest'in de aralarında bulunduğu dağlık bölgedeki buzulların üçte ikisi eriyebilir.

İnsanlık tarihinin en büyük krizi kapıda

Buzulların erimesi, sadece dağlık bölgede yaşayan yaklaşık 200 milyon kişi için değil, aynı zamanda buradan beslenen su havzalarında bulunan 1,6 milyardan fazla insan için de çok büyük önem arz ediyor.

Eğer buzullar erirse su kaynakları azalacağından, tarım ve hayvancılık da sıkıntıya girecek ve dünyada daha önce hiç karşılaşılmadığı kadar büyük bir kıtlık yaşanacak.

Hırslı bir şekilde iklim değişikliği ile mücadele etmemiz durumunda bile buzulların üçte birini kaybedip sıkıntıya düşeceğiz. Bu bizi şok eden bir bulgu oldu.

2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkeler sıcaklık artışının dünya genelinde 1,5 derecede kalması için çaba göstermeyi kararlaştırmıştı.

Ancak raporu hazırlayan iklim uzmanları, 'en iyi senaryo' olarak adlandırılan bu durumda bile dağ buzullarının üçte birinin eriyeceğini ortaya koydu. Bunun nedeni olarak sera gazı etkisi yapan gazların yüksek rakımlarda daha fazla bulunması ve dolayısıyla dağlık alanları daha olumsuz etkilemesi gösteriliyor.

Sıcaklıktaki değişimlerin etkileri Hindistan'da hissedilmeye başladı. Ülke nüfusunun yarısının, yani yaklaşık 600 milyon kişinin temiz suya ulaşma konusunda sorun yaşadığı ve her sene bu nedenle 200 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Erişime açık olan yaklaşık 650 sayfa uzunluğundaki raporun hükümetler ve büyük şirketler üzerine baskı kurarak daha hızlı önlemler alınmasını sağlaması umuluyor.