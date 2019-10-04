Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahipleri belli oldu

Hentbolda, 2019-2020 sezonunun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonucu sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kızlarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında oynanan maçı 31-27 kazanan DAÜ, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.
Müsabaka sonunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şampiyon takıma kupasını, final karşılaşmasındaki sporculara madalyalarını ve hakemlere plaketlerini verdi.
Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’yla Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, final müsabakasında mücadele eden sporculara madalyalarını takdim etti.
Erkekler kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Gençlik Gücü sporcularına kupaları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından verildi.