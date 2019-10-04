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Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahipleri belli oldu

Hentbolda, 2019-2020 sezonunun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonucu sahiplerini buldu. 

Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahipleri belli oldu

Hentbolda, 2019-2020 sezonunun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonucu sahiplerini buldu. 

04 Ekim 2019 Cuma 08:09
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahipleri belli oldu

Hentbolda, 2019-2020 sezonunun ilk kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonucu sahiplerini buldu. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kızlarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında oynanan maçı 31-27 kazanan DAÜ, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.

Müsabaka sonunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şampiyon takıma kupasını, final karşılaşmasındaki sporculara madalyalarını ve hakemlere plaketlerini verdi.

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Erkeklerde, Gençlik Gücü (GG) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı 31-25 kazanan Gençlik Gücü, Cumhurbaşkanlığı kupasının sahibi oldu. 

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’yla Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, final müsabakasında mücadele eden sporculara madalyalarını takdim etti. 

Erkekler kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Gençlik Gücü sporcularına kupaları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından verildi. 


 

Son Güncelleme: 04.10.2019 11:49
Anahtar Kelimeler:
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası
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