'Hemşireyi öpen denizci' 96 yaşında hayatını kaybetti

20. yüzyıla damga vuran fotoğraflardan “Hemşireyi öpen denizci”deki kahramanlardan George Mendonsa 96 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Sharon Mouller, babasının Rhode Island’da kalp krizi geçirdiğini duyurdu.

İkinci Dünya Savaşı'nın bittiğinin ilan edilmesinden sonra New York’taki Times Meydanı'nda 'Zafer Günü' kutlamalarında çekilen fotoğrafta, denizci kıyafetli bir kişi hemşire olduğu anlaşılan bir kadını öpüyor.

Alfred Eisenstaedt tarafından çekilen ve Life dergisinde yayımlanan fotoğraftaki denizci ve hemşire olduğunu iddia eden çok sayıda isim çıktı. Ancak yüz tarama yöntemiyle yapılan araştırmada George Mendonsa'nın o denizci olduğu olduğu ortaya çıkmıştı.

Fotoğrafta arka planda Mendonsa'nın evleneceği ve 70 yıldan fazla birlikte yaşayacağı Rita Petrie de görünüyor. Petrie, Mendonsa’nın başka bir kadını öpmesini umursamadığını söylemişti.

Portekiz göçmeni bir ailenin çocuğu olan Mendonsa 1942’de Donanma’ya katıldı ve 2. Dünya Savaşı’nda bir destroyer gemisinde görev yaptı.