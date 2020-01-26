Hemşire dünyayı çalkaladı! Virüs çoktan 90 bin insana bulaştı

Dünyayı ürküten salgında can kaybı 56'ya çıktı, vaka sayısı ise 2000'i geçti. Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de marketler, süpermarketler, restoranlar ve e-ticaret sitelerinde vahşi hayvanların ticaretini yasakladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei hastalığa yol açan mikrobun vahşi hayvanlardan gelmiş olabileceğini söyledi, yayılma hızının güçleneceği uyarısını yaptı.

Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hastalardan 324’ünün durumunun ağır olduğunu bildiriyor. Virüsten etkilendiğinden şüphelenilen kişi sayısı ise 2 bin 684.

Ancak Wuhan kentindeki bir hastanede görev yapan hemşirenin çektiği video, dünyayı çalkaladı. "Size gerçeği söylemek için buradayım" diyen hemşire şu ifadeleri kullanıyor:

"Şu anda, Wuhan'ı da içine alan Hubei eyaletinde ve tüm Çin'de koronavirüs bulaşan insan sayısı 90 bin. Bu videoyu izleyenlerin dışarı çıkmamalarını söyleyebilirim.

Hükümetin ne dediği umrumuzda değil. Sosyal medya aracılığıyla size gerçeği söyleyeceğim. Lütfen Wuhan'a maske, gözlük ve kıyafetler bağışlayın. Lütfen bize yardım edin."

Son 24 saatte 688 yeni vaka tespit edildi, enfektelerle temas ederek müşahade altına alınan kişilerin sayısı ise toplam 21 bin 556'ya çıktı.

Pekin yönetimi, salgını durdurmak için başkentin komşu şehri Tiencin’den yine diğer eyaletlere uzun yol seferleri yapan otobüs seyahatlerini askıya alıyor.

Hubey eyaletinde Vuhan'ın ardından çok sayıda 'şehrin mühürlenerek' kentte toplu ulaşımın durdurulmasının ardından, bugün itibarıyla Guandong eyaletine bağlı 5 milyon 600 bin civarında nüfusu olan Şantou şehri de mühürlenecek.

Şantou'da bugünden itibaren tüm toplu ulaşım araçlarının yanı sıra durak merkezli ya da internet üzerinden hizmet veren ticari taksilerin çalışması yasak olacak.

Söz konusu yasak bugün yerel saat ile 14.00'ten itibaren başlayacak. Bununla birlikte yarından itibaren özel araç ve belirli malzemeleri taşıyan araçların dışındaki araçlar ve feribotların kente girişi yasaklandı.

Virüsün Vuhan kentinden Çin geneli ve dünyaya yayılması üzerine Çin'deki 13 entte toplu ulaşım durduruldu. Bu şehirler, Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning, Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için Çin'de Ay takvimi yeni yılı kutlamaları iptal edilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping virüsün yayılma hızının arttığını söyledi. Jinping, durumun 'çok ciddi' olduğunu belirtti.

Hubei yerel idaresine bağlı toplam on kent karantinaya alınmış durumda. Virüsün ortaya çıktığı düşünülen Vuhan'ı da kapsayan bu karantina bölgesinde yaklaşık 20 milyon kişi yaşıyor.

Bu kentlerde kafe, sinema, konser ve sergi salonları gibi yerler de geçici olarak kapatılmış durumda. Ancak Vuhan ve diğer karantina altındaki kentlerdeki marketlerde büyük kuyruklar oluştuğu, gıda stoklarının da azalmaya başladığı aktarılıyor.

Vuhan kentinde sokağa çıkan herkesin yüz maskesi takması zorunlu hale getirildi. Kent sakinleri, yaşadıkları yerin 'hayalet şehre' dönüştüğünü ifade ediyor.

Ancak Pekin'de bulunan BBC muhabiri Stephen McDonell, yüz binlerce Vuhanlının yeni yılı başka kentlerde kutlamak için çoktan yola çıkmış olduğunu söylüyor.

Yılın bu mevsimi, Çin'de milyonlarca kişinin aile ziyaretleri için şehir değiştirdiği bir dönem. Yetkililer, halka mümkün olduğunca seyahatleri sınırlandırmaları yönünde çağrı yapıyor.

Uluslararası haber ajansları, virüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan dikkat çekici bir fotoğrafı dünyaya sevris etti. Söz konusu karede, başlatılan hastane inşaatında çalışan onlarca makine yer alıyor.

Hafta içinde virüs salgınını değerlendirmek üzere toplanan Dünya Sağlık Örgütü heyeti, salgının Çin için acil durum teşkil ettiğini ifade etse de, Çin dışındaki vakaların sınırlı sayıda olması nedeniyle henüz uluslararası bir acil durum ilan edilmesine gerek olmadığını duyurdu.

Virüse şu ana kadar Çin dışında 13 ülkede rastlandı. Yeni tip koronavirüsü Tayland’da dört, Japonya’da iki, Güney Kore’de üç, ABD’de üç, Vietnam’da iki, Singapur’da iki, Malezya’da üç, Nepal’de bir, Fransa’da üç ve Avustralya’da bir kişiyi etkiledi. Finlandiya, Kanada ve İngiltere'de ise bazı vakalar inceleniyor.

ABD'de üçüncü vakanın görüldüğü resmen duyuruldu. Söz konusu hasta, California eyaletine bağlı Orange County'de. Çin Vuhan'dan California'ya seyahat eden yolcunun durumunun iyi olduğu belirtiliyor.

Çin'in güney komşusu Tayvan, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'den iş gezisi ve birkaç istisnai durum haricinde adaya girişleri durdurdu.

İş seyahatine çıkanlar ve insani nedenlerle gelmek isteyenler istisna olacak. İş seyahati amacıyla Tayvan'a geleceklere de adaya girişten sonraki iki hafta boyunca sağlık kontrolü koşuluyla izin verilecek.

Tayvan'da öğrenim gören Çinli öğrencilerin adaya gelişlerini iki hafta ertelemeleri, Hubey'de yaşayanların ise bir sonraki emre kadar Tayvan'a geri dönmemeleri istendi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo ise, Çin'in Vuhan kentinden ülkeye geri dönmek isteyen tüm Japon vatandaşlarına yardım edileceğini duyurdu.

Kyodo'nun haberine göre Abe, Vuhan'daki Japon vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için charter uçağının veya diğer yöntemlerin devreye sokulacağını söyledi.

Japon hükümetine göre, Vuhan'da 710 Japon vatandaşı bulunuyor.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü Tedros Adhanom, "Uluslarası acil durum noktasına gelinebilir" diyerek, ülkelerin koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.