Helal sertifikalı ürünler 'organik tarım' etiketi alamayacak

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa organik tarım etiketinin, İslami kurallara göre kesilen hayvanların etleri için kullanılamayacağına karar verdi.

Lüksemburg merkezli mahkeme, kararına gerekçe olarak, sersemletilmeden yapılan kesimin gerekli görülen hayvan refahı standardına uymamasını, hayvanın olması gerekenden daha fazla acı çekmesini gösterdi.

Mahkeme heyeti, organik tarım ürünlerinde sağlanan gıda güvenliği ve kalite standardının İslami ve Koşer usüllere göre kesilen hayvan etlerinde elde edilemediğine hükmetti.

Fransa'da mezbaha hayvanlarının korunmasıyla ilgilenen bir dernek, 2012'de helal kıyma sığır köftesi için "organik tarım" etiketi verilmemesi için mahkemeye başvurmuş; ancak derneğin talebi reddedilmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine davaya bakan Fransız mahkemesi AB yasalarını yorumlama konusunda yardım almak için Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu.