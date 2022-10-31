banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Mecliste Kıb-tek Ve Akaryakıt Tartışması
Mecliste Kıb-tek Ve Akaryakıt Tartışması
Polisi darp eden 33 yaşındaki kadın mahkemeye çıkarıldı!
Polisi darp eden 33 yaşındaki...
Uyuşturucu zanlısı mahkmeye çıkarıldı!
Uyuşturucu zanlısı mahkmeye çıkarıldı!
Üstel: Yakıtı TPIC getirecek, nakliyeye para vermeyeceğiz
Üstel: Yakıtı TPIC getirecek, nakliyeye...
Hükümete istifa tehididi !
Hükümete istifa tehididi !
banner405

Hayvanat bahçesinden kaçtı, bir hafta sonra geri döndü

İsveç'in başkenti Stockholm'de hayvanat bahçesinden kaçan "Sir Vass" adlı dev kral kobra, bir hafta sonra yuvasına dönmüş olarak bulundu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 12:52
Hayvanat bahçesinden kaçtı, bir hafta sonra geri döndü

İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir hayvanat bahçesinden kaçan 2,2 metre uzunluğundaki kral kobra, bir hafta sonra kendi başına teraryumuna geri geldi.

Skansen Akvaryum Müdürü Jonas Wahlstrom, "Sir Vass" adlı kral kobranın yuvasına geri döndüğünü açıkladı.

Wahlstrom, kral kobranın, kaçışından bir hafta sonra kendi başına yuvasına dönmüş olarak bulunduğunu kaydetti.

Yılan, 22 Ekim'de Skansen Açık Hava Müzesi'ndeki hayvanat bahçesinde bulunan teraryumun tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçmıştı.

X-ray cihazlarıyla yapılan arama sonucunda yılanın hafta başında yeri tespit edilmiş, ancak kral kobra izini tekrar kaybettirmeyi başarmıştı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrolde son durum!
Brent petrolde son durum!
Hindistan’da köprü çöktü! Yüzlerce kişi nehre düştü
Hindistan’da köprü çöktü! Yüzlerce kişi nehre düştü
Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için "Drakula'nın şatosunu" kiraladı
Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için "Drakula'nın şatosunu" kiraladı
38 yıl sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı!
38 yıl sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı!
Somali'den dünyaya çağrı: Doktorlarınızı gönderin
Somali'den dünyaya çağrı: Doktorlarınızı gönderin
Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 151 ölü
Güney Kore'de "Cadılar Bayramı"nda izdiham: 151 ölü
Çin’de üniversiteler karantinaya alındı
Çin’de üniversiteler karantinaya alındı
Uyurken kulaklığı yuttu
Uyurken kulaklığı yuttu
Rusya nükleer silahlarla tatbikat yaptı
Rusya nükleer silahlarla tatbikat yaptı
Çin'de 'solunabilir' koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı
Çin'de 'solunabilir' koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim