Hayvanat bahçesinde selfie çeken kadın jaguarın saldırısına uğradı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde bir hayvanat bahçesinde selfie çekmeye çalışan bir kadın, jaguarın saldırısına uğradı.

Acil müdahale yetkilileri, Phoenix kentindeki Vahşi Yaşam Dünyası Hayvanat Bahçesi'nde tel örgüden atlayarak jaguarın yakınında selfie çekmeye çalışan kadının vahşi hayvanın saldırısına uğradığını ve vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi biçimde yaralandığını bildirdi.

Hayvanat bahçesi yönetimi, saldırıya uğrayan ziyaretçi kadının hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Saldırıya uğrayan kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken bu esnada hayvanat bahçesi görevlilerinin olay yerinde olmaması eleştirilere neden oldu.