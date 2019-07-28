Hayrete düşüren paralar: 6 yaşındaki YouTube yıldızı çocuk 7.9 milyon dolara ev aldı

Güney Kore 6 yaşında alın teriyle milyoner olan Boram’ı konuşuyor… Boram Tube Vlog ve Boram Tube ToyReview isimli iki farklı kanalı olan ve birinde 17.5 milyon diğerinde de 13.6 milyon takipçisi bulunan 6 yaşındaki kızın ünü artık Güney Kore’yi de aştı.

Save The Children isimli kuruluş Boram’ın ailesinin genç kız üzerinden para kazandığını duyurarak, “Ailesi kızlarını ruhsal çöküntüye ve strese sokarak para kazanıyor. Bu videolar genç çocukları yanlış yönlendirerek kandırmaya yönelik” açıklamasını yapmıştı.