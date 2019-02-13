Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde dondurucu havalarla birlikte yağan yağmur elmaların buz tutmasına neden oldu. Kristal görünüme bürünen elmalar buzdan bir görsel şölen oluştururken görenler 'hayalet elmalar' yakıştırması yaptı.

Hayalet elmaları ilk fark eden Michangan sakinlerinden Andrew Sietsima oldu. Elma ağaçlarını budarken buzlanmış elmalarla karşılaşan Sietsima hayalet elmaların fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Soğuk havanın buzlarla kapladığı Jonathan olarak bilinen bir elma çeşidi, bu yüzden Sietsima şakayla karışık onları 'Jona hayaletleri' olarak adlandırdı.Ağaçtaki elmalardan çoğu buzlarıyla birlikte toprağa düştü ancak bazıları ağaçta kalmada direndi ve 'hayalet elma' mitini yaşattı.

Sietsima, havanın dış yüzeydeki buzları eritemeyecek kadar soğuk olduğunu ancak elmanın içinin lapamsı bir kıvama ulaştığını düşünüyor.