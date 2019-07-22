banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101847
ALTIN
260.178
DOLAR
5.6704
STERLİN
7.0573
EURO
6.3577
Lefkoşa’da eşine çakı gösterip, öldürmekle tehdit etti
LEFKOŞA’DA EŞİNE ÇAKI GÖSTERİP, ÖLDÜRMEKLE...
KKTC’de izinsiz bulunan 4 kişi tespit edildi
KKTC’DE İZİNSİZ BULUNAN 4 KİŞİ...
Akdoğan'da yangın
AKDOĞAN'DA YANGIN
Yanıcı madde döküp aracı yaktı
YANICI MADDE DÖKÜP ARACI YAKTI
banner306

Hawaii Yerlilerinden Teleskop Protestosu

YERLİ HALK, MAUNA KEA DAĞI\'NIN ZİRVESİNE YAPILMASI PLANLANAN

Hawaii Yerlilerinden Teleskop Protestosu

YERLİ HALK, MAUNA KEA DAĞI\'NIN ZİRVESİNE YAPILMASI PLANLANAN

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:28
Hawaii Yerlilerinden Teleskop Protestosu

YERLİ HALK, MAUNA KEA DAĞI'NIN ZİRVESİNE YAPILMASI PLANLANAN "OTUZ METRE TELESKOBU" PROJESİNE KARŞI GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Honolulu, 22 Temmuz 19 : ABD'nin Hawaii eyaletinde yerli halk, takımadaların güneyindeki Büyük Ada'da yapılması planlanan teleskop projesini protesto etti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Honolulu'ya bağlı sahil beldesi Waikiki'de toplanan kalabalık, Mauna Kea Dağı'nın zirvesine yapılması planlanan "Otuz Metre Teleskobu" (OTM) ve Mauna Kea Gözlemevi projesine karşı gösteri düzenledi.

banner317
Protestocular, Hawaii yerlilerinin kutsal kabul ettiği dağda inşaat yapılmasına karşı çıkan sloganlar attı.

Yaklaşık 1,4 milyar dolara mal olması planlanan Otuz Metre Teleskobu'nun inşaatı için yapılan yer seçimi eyalette tartışmalara sebep olmuştu.

Protestocular geçen hafta inşaat çalışmalarını engellemek için Büyük Ada'da Mauna Kea zirvesine çıkan dağ yolunu kapatmıştı.

ABD, Japonya, Çin, Kanada ve Hindistan'ın katkılarıyla yürütülen proje kapsamında inşa edilecek dev teleskopla evrenin erken oluşum dönemine ait bilgi toplamak üzere, morötesi ve kızılötesi dalga boyutlarında uzay gözlemleri yapılması planlanıyor.   

(AA/AK/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanser Hastalarına Yardım İçin 169 Saat Futbol Oynadılar
Kanser Hastalarına Yardım İçin 169 Saat Futbol Oynadılar
Güney Kore Gemisine Korsan Saldırısı
Güney Kore Gemisine Korsan Saldırısı
Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi
Hindistan, Chandrayaan-2'yi uzaya gönderdi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano Öldü
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano Öldü
İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
İsrail Doğu Kudüs'te yıkıma başladı
Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü
Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü
Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 Milyon dolara satıldı
Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 Milyon dolara satıldı
Dünyanın en zengin adamı neden uzaya yatırım yaptığını açıkladı
Dünyanın en zengin adamı neden uzaya yatırım yaptığını açıkladı
Almanya'dan İran açıklaması
Almanya'dan İran açıklaması
Zarif: “Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor“
Zarif: “Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor“

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim