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Hawaii\'de Tur Helikopteri Kayboldu

Honolulu, 27 Aralık 19 : ABD\'nin Hawaii eyaletinde 7 kişiyi taşıyan bir tur helikopterinin kaybolduğu bildirildi.

Hawaii\'de Tur Helikopteri Kayboldu

Honolulu, 27 Aralık 19 : ABD\'nin Hawaii eyaletinde 7 kişiyi taşıyan bir tur helikopterinin kaybolduğu bildirildi.

27 Aralık 2019 Cuma 15:33
Hawaii\'de Tur Helikopteri Kayboldu

Honolulu, 27 Aralık 19 : ABD'nin Hawaii eyaletinde 7 kişiyi taşıyan bir tur helikopterinin kaybolduğu bildirildi.
ABD Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamada, tur helikopterinin sahibinin, Kauai Adası'nın Na Pali sahili turundan dönmesi gereken saatten yaklaşık 45 dakika sonra Sahil Güvenlik ile irtibata geçtiğini belirtti.
Helikopterde bir pilot ile ikisi çocuk olduğu sanılan 6 yolcu bulunduğu bildirilen açıklamada, kaybolan helikopterin elektronik yer göstericisinden sinyal alınamadığı kaydedildi.
Honolulu Sahil Güvenlik Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezinden Robert Cox, "hava koşullarının zorlu olduğunu" söyledi.

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Cox, kaybolan helikoptere ve içindekilere dair herhangi bir iz bulmak için olay yeri inceleme konusunda eğitimli personelleri olduğunu ifade etti.
Arama çalışmaları için Honolulu ana limanından bir sahil güvenlik botunun ve ekiplerinin de yola çıktığı ve gerek duyulması halinde günün ilk ışıklarında, bir arama kurtarma uçağı ile ekiplerinin de görevlendirileceği ifade edildi.
(AA/ÖZ/HA)
 

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