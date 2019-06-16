Havayı En Çok Çin Kirletti

Ankara, 16 Haziran 19 (.): Çin'in karbondioksit emisyon miktarı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 9 milyar 419 milyon tona yükseldi.

AA muhabirinin, BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, zararlı emisyonların ana kaynağını çoğunlukla petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil kaynaklar oluşturdu.

Dünya genelinde toplam karbondioksit emisyonları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 2 artarak 33 milyar 684 milyon tona yükseldi.

Geçen yıl dünyada en fazla emisyon salımına sahip ülkeler ise sırasıyla Çin, ABD ve Hindistan olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönmede Çin'de karbondioksit emisyon miktarı yüzde 2,2 artarak, 9 milyar 419 milyon ton oldu.

ABD ise emisyon miktarını yüzde 2,6 yükselterek 5 milyar 17 bin tonla dünya genelinde en fazla karbon salımının yapıldığı ikinci ülke olarak belirlendi. Onu, 2 milyar 481 milyon karbondioksit emisyonu ile Hindistan izledi.

ÇABALAR YETERLİ DEĞİL

Raporda ayrıca, temiz enerji politikalarının benimsenmesine ve yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında gelişme gösterilmesine rağmen küresel elektrik üretimi sektöründe son 20 yılda radikal bir değişiklik olmadığı vurgulandı.

Geçen yıl dünyada en çok tüketilen ikinci enerji kaynağı yüzde 27,2 ile kömür olarak kayıtlara geçti. Çin, geçen yıl dünya kömür tüketiminin yaklaşık yüzde 50,5'ini tek başına gerçekleştirerek kömürü en çok kullanan ülke oldu. Ülkede kömür tüketimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 artarak 1 milyar 906 milyon ton petrol eş değerini buldu.



Küresel kömür tüketiminde ikinci ülke, 452,2 milyon ton petrol eşdeğeri ile Hindistan oldu. Ülkede kömür tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 arttı.Hindistan'ın ardından dünyada en fazla kömür tüketen üçüncü ülke ise ABD oldu. Ülkede geçen yıl kömür kullanımı bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 317 milyon ton petrol eşdeğerine geriledi.Öte yandan rapora göre, petrol ve doğal gaz bakımından zengin sayılan Türkmenistan, Irak, Katar ve Trinidad ve Tobago'da geçen yıl kömür tüketilmedi.DÜNYADA KÖMÜR ÜRETİMİ ARTTIDünya genelinde geçen yıl kömür üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 artarak 3 milyar 916 milyon 800 bin ton olarak gerçekleşti.Rapora göre, geçen yıl dünyada en fazla kömür üretimi 1 milyar 828 milyon 800 bin tonla Çin'de yapıldı. Dünya kömür üretiminin yüzde 46,7 tek başına üstlenen Çin'i, 364 milyon 500 bin tonluk üretimle ABD ve 323 milyon 100 bin tonluk üretimle Endonezya izledi.(AA/GÖZ/SEL)