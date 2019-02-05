Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Okyanus'daki takımadaları Havai'de sigara satış yasağının 100'e çıkarılması için kanun tasarısı teklif edildi.

Demokrat Parti temsilcisi Richard Creagan sigaranın dünyada insan eliyle bulunmuş en ölümcül alışkanlık olduğunu dile getirerek sigara satışı için asgari yaşın kademeli olarak 100'e çekilmesini önerdi. Aynı zamanda acil durum doktoru olan Creagan, sigara satışının 2020'de 30'a, 2021'de 40'a, 2022'de 50'ye, 2023'te 60'a ve 2024'te de 100 yaşına çekilmesini istedi.

Richard Creagan "Ülkemizde sigara tiryakisi bir grup var. Ve bu insanlar kötü bir endüstri tarafından esir alınmışlar. Ve insanlar bu alışkanlığın ölümcül olduğunu da biliyor." diyerek söz konusu kanunun gerekli olduğunu savundu. Creagan, sigara alışkanlığının en ağır reçeli ilaçtan dahi daha tehlikeli olduğunu ifade etti.

Hawai'de şu anda sigara satın alabilme yaşı 21.

ABD'nin bazı eyaletlerinde bu yaş sınırı en 18 ya da 19'a kadar düşüyor. Hastalıklardan Korunma ve Kontrol Merkezi verilerine göre sigaraya bağlı rahatsızlıklar sebebiyle ABD genelinde her sene 500 bin kişi hayatını kaybediyor.